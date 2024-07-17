Ulus Kaymakamı Ulukaya köyünde çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Ulukaya köyünde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kadiroğlu, yaptığı açıklamada, çevre düzenlemelerinin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çalışmalar Ulukaya'nın hem turizm potansiyelini artıracak hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecektir." dedi.

Kadiroğlu'na incelemelerinde, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçaslan, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve beraberindeki heyet, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürü Bünyamin Karahan, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ercan Gemici de yer aldı.

BARÜ ile DSİ arasında yapılabilecek muhtemel işbirliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, üniversitenin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik gayret gösterdiğini belirterek, "İç ve dış paydaşlarımızla hareket ederek en iyiye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda DSİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cengiz Han Kılıçaslan ile birlikte DSİ 23. Bölge Müdürümüz Sayın Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürümüz Sayın Bünyamin Karahan'a nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.