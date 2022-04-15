Uludağ'ın 'orman köşkleri'nde nisan ortasında kış tatili

Uludağ'da iki ayrı bölgede hizmet veren "orman köşkleri" ilkbaharın ortasında kar altında konaklama imkanı sunuyor.

Bursa'dan kara yoluyla 35 kilometre uzaklıkta bulunan, teleferikle de çıkılabilen Sarıalan ve Çobankaya, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor.

Kent merkezinde adeta yaz havası yaşanırken 1620 ila 1750 metre rakımlı bu bölgelerde 2 metreye yakın kar bulunuyor.

İki ayrı firma tarafından işletilen etrafı çam ağaçlarıyla örtülü 69 ahşap orman köşkü, nisan ortasında kışı yaşamak isteyenlerden ilgi görüyor.

"Yılın 12 ayı hizmet veriyoruz"

Sarıalan Orman Köşkleri'nin işletmecisi Erkan Sosuncu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen orman köşklerini 7 yıldır işlettiklerini söyledi.

Son dönemdeki yağışların etkisiyle kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığını belirten Sosuncu, "Orman köşkleri kafa dinleyebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz, ailece aktiviteler yapılabilecek güzel bir nokta. Kışın kayakçılar tarafından, yazın sağlık açısından tercih ediliyor. Uludağ'ı bilenler ve tanıyanlar buraya gelmenin tam zamanı olduğunu bilir. Yılın 12 ayı hizmet veriyoruz. Yoğun bir ilgi var bu dönemde. Yerli ve yabancı turistler geliyor." diye konuştu.

Çobankaya Karinna Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk de Oteller Bölgesi'nde sezon kapanmasına rağmen Uludağ'da kış havasının sürdüğünü dile getirdi.

Oteller kapanınca köşklerin özellikle hafta sonlarında daha fazla ilgi görmeye başladığını bildiren Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ'da bu dönemde nereye gidilir denilince misafirler buranın açık olduğunu artık biliyorlar. Burası çok özel bir mekan. Uludağ'ın saklı cenneti. Kuş sesleri, evlerin yapısı, ormanlık alanı cezbedici bir nokta haline getiriyor. Ormanın içinde ahşap evlerin olması buraya güzellik katıyor. Kendi evleri gibi rahat ediyorlar. Çam ağaçlarının içinde farklı bir nokta. Çocuklu aileler tercih ediyor. Çocuklar özellikle çok seviyor. Burası kayak yapmaya gelen misafirler, doğayla iç içe olmak isteyenler, karla meşgul olmak isteyenler için cezbedici bir nokta."

"Gündüz kuş sesleri huzur veriyor"

Uludağ'a ailesiyle gelen Ramazan Başaran, temiz havada tatil için köşkleri tercih ettiklerini belirtti.

Bu dönemde kar olmasının etrafını güzelleştirdiğini vurgulayan Başaran, "Gündüz kuş sesleri huzur veriyor. Bir otel ortamı gibi değil. Gerçekten farklı ve güzel. Biz de bu yüzden burayı tercih ettik." dedi.

Seniye Köse ise tatilin çok keyifli geçtiğini anlatarak, "Burada temiz havada kalmak güzel hissettiriyor. Her yıl geliyoruz. Ormanın içinde kafa dinleyip huzur buluyoruz." ifadesini kullandı.