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Ultra-Ortodoks Haham Lando, Siyonizm'in Yahudi halkına felaketler getirdiğini söyledi

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Kanal 12'nin yayımladığı görüntülerde Ultra-Ortodoks Degel HaTorah'ın dini lideri Haham Dov Lando'nun Siyonizm'i sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Lando, Siyonizm'in Yahudi halkına felaketler getirdiğini, buraları Araplar yönetse daha iyi olacağını söyledi.

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi'nin dini lideri Haham Dov Lando'nun, "Siyonizm, Yahudi halkına felaketler getirdi" ifadeleriyle Siyonizm ve İsrail'i sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı.

Kanal 12 televizyonunun yayımladığı yaklaşık bir buçuk yıl öncesine ait görüntülerde, evinde bir grup hahamla bir araya gelen Lando'nun Siyonizmin "Arapların kendilerinden nefret etmesine neden olduğunu" söylediği görüldü.

"Eğer bir (İsrail) devlet olmasaydı ve burası Birleşmiş Milletler'in (BM) yönetiminde olsaydı, durum mükemmel olurdu." ifadelerini kullanan Lando sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buraları Araplar yönetiyor olsaydı oldukça iyi olurdu. Siyonizm, Yahudi halkının başına yalnızca manevi değil, aynı zamanda fiziksel felaketler de getirdi."

Haredilerin aksine İsrail ordusunda askerlik yapan "Dini Siyonizm" mensuplarını da sert bir dille eleştiren Lando, "Halkı ve vatanı koruduklarını iddia ederek ölüme gidiyorlar." ifadesini kullandı.

Ultra-Ortodoks toplumun önde gelen dini liderlerinden Lando, sık sık İsrail ordusunun "cinayet işlediği" yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

Kaynak: AA
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