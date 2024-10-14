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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Yenikarahisar Mahallesi ile Akkaya ve Bostankaya köylerinde yapmış olduğu ziyaretlerde din görevlilerinden köy çalışmaları hakkında bilgi aldı ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Yenikarahisar Mahallesi, Akkaya ve Bostankaya köylerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerinde din görevlilerinden yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan İçli, din görevlilerinden köy sakinlerinin sevinç ve kederlerini paylaşmalarını, sık sık ev ziyaretleri yapmalarını istedi.

İçli, ziyaretleri kapsamında köy konaklarına, hanelere konuk oldu, düğünlere katıldı ve taziye evlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde İçli'ye, vaiz Recep Dalkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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