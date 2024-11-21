Ulaş Müftüsü Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ilçe merkezindeki Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. İçli, kursun önemine değinerek, değerler eğitimi verildiğini belirtti.
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ilçe merkezdeki Kur'an kursunu ziyaret etti.
Çocuklarla bir araya gelen İçli, Kur'an kursu öğreticisi Nazile Kızılırmak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İçli, 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kursumuzda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla Kur'an-ı Kerim'i tanıma ve değerler eğitimi dersleri veriliyor. Burada eğitim gören çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Peygamberimizin hayatını öğreniyorlar."
Kur'an kursu öğreticisi Nazile Kızılırmak'a teşekkür eden İçli, çocuklara çikolata ikramında bulundu.