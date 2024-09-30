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Ulaş Müftüsü İtfaiyeciler Haftası'nda İtfaiye Ekiplerini Ziyaret Etti

Ulaş Müftüsü İtfaiyeciler Haftası'nda İtfaiye Ekiplerini Ziyaret Etti
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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti. İçli, itfaiyecilerin zor bir meslek olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personeliyle bir araya gelen İçli, itfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Özverili çalışmalarından dolayı itfaiyecilere teşekkür eden İçli, "Mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını riske atarak cesaretle mücadele eden, insanların can ve mal güvenliğini düşünen kahraman itfaiyecilerin gününü kutluyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

İtfaiye eri Mustafa Çağlak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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