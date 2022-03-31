Ukraynalı moda tasarımcısı ordu için kurşun geçirmez yelek üretiyor
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukraynalı moda tasarımcısı Uzun Vitaliy'nin atölyesi, ülkelerini Rus ordusunun saldırılarına karşı savunan Ukraynalı askerler için kurşun geçirmez yelek üretiyor.
Ukraynalı moda tasarımcısı Uzun Vitaliy'nin atölyesi, ülkelerini Rus ordusunun saldırılarına karşı savunan Ukraynalı askerler için kurşun geçirmez yelek üretiyor.
Vitaliy, savaş başlamadan önce kadın kıyafetleri tasarlıyor ve satıyordu.
Savaş başladıktan sonra Vitaliy ve ekibi termal kıyafetlerle başladıkları üretime kurşun geçirmez yeleklerle devam ediyor.