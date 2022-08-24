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Ukraynalı engelli adam, Müslümanlığı seçti

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Rusya'nın yoğun saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yaşayan, aynı zamanda engelli olan Ukraynalı Voronko Urko, savaşta evini kaybedince camide yaşamaya başladı.

Rusya'nın yoğun saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yaşayan, aynı zamanda engelli olan Ukraynalı Voronko Urko, savaşta evini kaybedince camide yaşamaya başladı. Cami imamı Muhammed Ali tarafından yakın ilgi gören Urko, bir süre sonra İslam dinine karşı ilgi duymaya başladı. İslam dinine ilgisi ve merakı gün geçtikçe artan Urko, Müslümanlığı seçti ve cemaatle birlikte namaz kılıp, ibadet etmeye başladı.

Kaynak: AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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