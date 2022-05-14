Ukraynalı çocuklardan cephede savaşan askerlere moral hediyesi - Haberler

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Ukraynalı çocuklardan cephede savaşan askerlere moral hediyesi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa kentinde, savaşan askerlere moral olması için anaokulu çocuklarının yaptığı boyamalar cepheye gönderiliyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde, savaşan askerlere moral olması için anaokulu çocuklarının yaptığı boyamalar cepheye gönderiliyor. Askerlerin çelik yeleklerine takılmak üzere hazırlanan kalp şeklindeki logolar, çocuklar tarafından Ukrayna bayrağı renklerine boyanıyor.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Kalp, Güncel, Haberler

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