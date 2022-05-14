Ukraynalı çocuklardan cephede savaşan askerlere moral hediyesi - Haberler

Ukrayna'nın Odessa kentinde, savaşan askerlere moral olması için anaokulu çocuklarının yaptığı boyamalar cepheye gönderiliyor. Askerlerin çelik yeleklerine takılmak üzere hazırlanan kalp şeklindeki logolar, çocuklar tarafından Ukrayna bayrağı renklerine boyanıyor.