Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi - Haberler

Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Defileden detaylar Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Defileden detaylar
Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar
ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel