Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi - Haberler

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Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Defileden detaylar Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Defileden detaylar

Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar

ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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