Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi - Haberler

Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Defileden detaylar Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Defileden detaylar Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ODESSA - Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler şehrin kadın sakinlerinin katılımıyla defilede sergilendi. AA / Vladimir Shtanko - Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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