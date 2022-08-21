Ukrayna: 'Rusya gibi kriminal devlet değiliz'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili, "Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili, "Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz." dedi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna merkezli ICTV kanalına bağlanarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanalın sunucusu, Podolyak'a, "Dün Moskova'da meydana gelen terör olayında Rus ideoloğu Dugin'in kızının ölümüyle ve Rusların gerilimi artırmaya yönelik çabaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Podolyak, Rusya'nın, kamuoyunda gerilimi artırmaya yönelik çabaları sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz." ifadesini kullandı.