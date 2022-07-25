Ukrayna: Rus güçleri Harkiv'de kültür merkezini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rus güçleri Harkiv'de kültür merkezini vurdu

AA - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde bulunan kültür merkezine Rus güçlerince sabah 4 sularında saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde bulunan kültür merkezine Rus güçlerince sabah 4 sularında saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında kültür merkezinde bulunan 7 kişiden 3'ü binadan kaçmayı başarırken 4 kişi yıkıntılar arasında kaldı. Özbek asıllı Mansur Hakimov, kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı ve AA mikrofonlarına olay anını anlattı. Kültür merkezinin yıkıntıları arasında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title