Ukrayna: Rus güçleri Harkiv'de kültür merkezini vurdu Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde bulunan kültür merkezine Rus güçlerince sabah 4 sularında saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde bulunan kültür merkezine Rus güçlerince sabah 4 sularında saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında kültür merkezinde bulunan 7 kişiden 3'ü binadan kaçmayı başarırken 4 kişi yıkıntılar arasında kaldı. Özbek asıllı Mansur Hakimov, kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı ve AA mikrofonlarına olay anını anlattı. Kültür merkezinin yıkıntıları arasında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA / Abdullah Ünver - Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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