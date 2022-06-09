Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım - Haberler

Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Luhansk bölgesine bağlı Lisichansk kentinde devriye gezdiği görüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Luhansk bölgesine bağlı Lisichansk kentinde devriye gezdiği görüldü. Askerler ve gönüllüler tarafından savaş mağduru sivillere insani yardım paketleri dağıtıldı. Sıcak bölgedeki bazı kent sakinleriyse güvenli bölgelere tahliye edildi. AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel Ukrayna Luhansk Rusya Güncel Haberler

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