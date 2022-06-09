Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım - Haberler

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Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Luhansk bölgesine bağlı Lisichansk kentinde devriye gezdiği görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Luhansk bölgesine bağlı Lisichansk kentinde devriye gezdiği görüldü. Askerler ve gönüllüler tarafından savaş mağduru sivillere insani yardım paketleri dağıtıldı. Sıcak bölgedeki bazı kent sakinleriyse güvenli bölgelere tahliye edildi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna Luhansk Rusya Güncel Haberler

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