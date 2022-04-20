Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı. Kemerlerle bağladıkları beton bariyerleri iş makineleri yardımıyla kaldırıp kamyonlara yükleyen belediye görevlileri, kum torbalarını da kepçeye yerleştirip Kiev'in ana caddelerini bariyerlerden tamamen temizliyor.