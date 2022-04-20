Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor

AA - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı. Kemerlerle bağladıkları beton bariyerleri iş makineleri yardımıyla kaldırıp kamyonlara yükleyen belediye görevlileri, kum torbalarını da kepçeye yerleştirip Kiev'in ana caddelerini bariyerlerden tamamen temizliyor.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title