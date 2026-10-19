Ukrayna Hava Kuvvetleri 4 füze ve 243 İHA'yı imha etti, Kiev'de 1 ölü ve 8 yaralı var

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Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun bu gece ülkeye fırlattığı 4 füze ve 243 adet insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkent Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, kentin 3 farklı semtinde hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırıları sonucu başkentteki bir sağlık merkezi ve metro istasyonunun hasar gördüğünü bildirdi.

Kliçko, saldırıda apartman gibi sivil yapıların da isabet aldığını kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince, 4 füze ve 243 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehdidinin sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA