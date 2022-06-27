Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 liderlerinden Rusya'ya karşı hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah yardımında bulunmalarını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 liderlerinden Rusya'ya karşı hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah yardımında bulunmalarını istedi.

Zelenskiy, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinden ülkesine hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah tedarik etmeleri talebinde bulundu.

G7 ülkelerinin liderlerine, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısı yapan Zelenskiy, bu liderlerden Kiev'in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna'nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 124 gün geride kalırken, Ukrayna'daki savaş ve savaşın gıda, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri, G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde öne çıkan konular arasında yer alıyor.

G7 liderlerinin bugün beşinci oturumda iklim, enerji ve sağlık alanında daha iyi bir gelecek için yatırım konularını masaya yatırması planlanıyor.

Liderler öğleden sonra, "küresel gıda güvenliği, cinsiyet eşitliği" adlı altıncı oturuma katılacak. Bu oturumda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle video bağlantısı aracılığıyla "küresel gıda krizini" görüşecek.

Zirvenin ikinci günü, G7 liderleri ve eşlerinin katılacağı akşam yemeği ile son bulacak.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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