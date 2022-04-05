Ukrayna devlet arması yapmak için taş üstüne taş koyan Odessalı sanatkar

Ukraynalı taş sanatçısı Oleksandr Izman, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eserlerini Ukrayna devlet arması şeklinde inşa ediyor. Odessa'da yaşayan Izman, sahil kenarında topladığı taşları üst üste ve yan yana sıralayarak Ukrayna devlet arması şekline büründürüyor ve ülkesine desteğini bu eserlerle ortaya koyuyor.