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Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Voronej'deki üste 6 Su-34M uçağını imha ettiğini açıkladı

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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssü'nde konuşlu 6 Su-34M savaş uçağının Neptun tipi füzelerle hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu uçakların imha edildiği belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssü'nde konuşlandırılmış 6 Su-34M savaş uçağının füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Rusya'nın Voronej bölgesinde yer alan Borisoglebsk Hava Üssü'nde bulunan savaş uçaklarına yönelik saldırının "Neptun" tipi füze sistemi kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Deniz Kuvvetleri, düşmanın 6 Su-34M uçağını imha etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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