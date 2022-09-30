Ukrayna'daki bölgelerin ilhakının ardından Polonya tren garında hareketlilik devam etti
Güncel Haberler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Polonya sınırında, hem Polonya'ya gelen hem de Polonya'dan ülkesine dönen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Polonya sınırında, hem Polonya'ya gelen hem de Polonya'dan ülkesine dönen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA / Artur Widak - Güncel