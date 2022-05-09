Ukrayna'da "Zafer Bayramı" töreni
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü dolayısıyla meçhul asker anıtına çiçek bırakıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü dolayısıyla meçhul asker anıtına çiçek bırakıldı.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel