Ukrayna'da "Zafer Bayramı" töreni - Haberler

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Ukrayna'da "Zafer Bayramı" töreni

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü dolayısıyla meçhul asker anıtına çiçek bırakıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü dolayısıyla meçhul asker anıtına çiçek bırakıldı.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Nazi Almanyası, Ukrayna, Sscb, Kiev, Güncel, Haberler

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