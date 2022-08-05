Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki hastalar tahliye ediliyor
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerindeki hastanelerde bulunan siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.
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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerindeki hastanelerde bulunan siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel