Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki hastalar tahliye ediliyor - Haberler

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Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki hastalar tahliye ediliyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerindeki hastanelerde bulunan siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerindeki hastanelerde bulunan siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Kramatorsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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