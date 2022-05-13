Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar devam ediyor
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, saldırılar sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, saldırılar sonucu yerleşim yerleri zarar gördü. Çok sayıda roket konut binalarını, araçları ve yakıt depolarını vurdu.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel