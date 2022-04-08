Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı - Haberler

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Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Tramvayın hangardan çıkışı Tramvayın içi Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un işçilerle konuşması Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un açıklaması ODESSA - Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da, şehre hizmet edecek yeni tramvay 'Odissey MAX' basına tanıtıldı.

Tramvayın hangardan çıkışı

Tramvayın içi

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un işçilerle konuşması

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un açıklaması

ODESSA - Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da, şehre hizmet edecek yeni tramvay 'Odissey MAX' basına tanıtıldı. Ülkede köprü, havalimanı gibi birçok altyapı tesisi bombalanırken, savaşa rağmen tanıtım yapılması ilgi çekti. Tanıtıma katılan Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, savaşı kazanacaklarını ve yeniden barış içinde yaşayacaklarını belirterek, "Şehirlerimizi ve altyapımız yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı

Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı

Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Tramvay, Ukrayna, Güncel, Haberler

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