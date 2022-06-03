Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor - Haberler

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor

UKRAYNA Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. 1500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, ülkesinde süren savaşın 100'üncü günü nedeniyle büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi. Son derece zor 100 gün geçirildiğine işaret eden Bodnar, "100 gün içerisinde hayatta kalmakla yetinmedik. Direnmeye devam ettik, bir nevi de kazanmış olduk. Bu bizim bağımsızlık için sürdürdüğümüz bir savaş. Türk halkı bu savaşı 100 sene önce verdi. Bu savaşın bedeli gerçekten çok ağır. Bu savaşta binlerce askerimizi ve sivilimizi kaybettik. On binlerce kişi yaralandı. Şehirlerimizin alt yapısı yok edildi" diye konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, 100 gün içinde Türkiye'den Ukrayna'ya 200'den fazla insani yardım TIR'ı gönderdiğini belirterek, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. 1500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor. Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız. Müzakere sürecinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rolü ve konum itibarıyla Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Vasly Bodnar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,