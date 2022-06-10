Ukrayna askerlerinin cephe hattındaki devriye görevi - Haberler

Ukrayna askerlerinin cephe hattındaki devriye görevi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Luhansk'ın Ukrayna hakimiyetinde olan bölgelerinde konuşlu Ukrayna askerleri, cephe hattında devriye ve nöbet görevlerini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Luhansk'ın Ukrayna hakimiyetinde olan bölgelerinde konuşlu Ukrayna askerleri, cephe hattında devriye ve nöbet görevlerini sürdürüyor. AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel Luhansk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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