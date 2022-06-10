Ukrayna askerlerinin cephe hattındaki devriye görevi - Haberler

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Ukrayna askerlerinin cephe hattındaki devriye görevi

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Luhansk'ın Ukrayna hakimiyetinde olan bölgelerinde konuşlu Ukrayna askerleri, cephe hattında devriye ve nöbet görevlerini sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Luhansk'ın Ukrayna hakimiyetinde olan bölgelerinde konuşlu Ukrayna askerleri, cephe hattında devriye ve nöbet görevlerini sürdürüyor.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Luhansk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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