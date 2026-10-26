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UKMTO, Irak'ın El-Fav açıklarında bir gemide yangın çıktığını duyurdu

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UKMTO, Irak'ın El-Fav kentinin 63 deniz mili güneydoğusunda bir gemide yangın çıktığına dair çok sayıda rapor geldiğini duyurdu. Açıklamada mürettebatın durumu, hasar tespiti ve çevresel etkinin henüz bilinmediği, yetkililerin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak'ın El-Fav kenti açıklarında bir gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın El-Fav kentinin 63 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bir gemide yangın çıktığı yönünde çok sayıda rapor geldiği belirtilirken, gemideki mürettebatın durumunun, hasar tespitinin ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada, raporlama anı itibarıyla mürettebatın durumunun, hasar tespitinin ve çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı.

Yetkililerin konuya ilişkin soruşturmasının sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Geminin adı ve bandırası konusunda da ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: AA
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