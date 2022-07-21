Tzob Başkanı Bayraktar, Üreticileri Anız Yakmaya Karşı Uyardı: "Toprak Verimliliğine Ciddi Zararlar Veriyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat hasadı yapılırken anız yangınlarına karşı üreticileri uyardı. Bayraktar, "Ülkemizde 2021 yılında 2 bin 793 orman yangının 165'i anız yakılması sonucudur. Toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına neden oluyor" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, çiftçileri anız yakılması sırasında çıkan yangınlara karşı üreticileri uyardı. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bütün bir yıl boyunca gözü gibi bakıp büyüttüğü ürününü hasat etmek isteyen üreticilerimizin bütün emekleri ve parası bir anız yangınıyla kül oluyor. Anız yakılması havayı kirlettiği gibi orman yangınlarına da sebep olabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde 2021 yılında 2 bin 793 adet orman yangını gerçekleşti. Bu yangınların yüzde 5,9'u yani 165 adeti anız yakılması sonucu çıktı. 2021 yılında yanan 139 bin 503 hektar orman alanının 377 hektarlık kısmı maalesef anız yangını nedeniyle gerçekleşti.

Anız yangınları nedeniyle komşu tarlaların ürünleri ve ormanlar tahrip olabilmekte, toprakla birlikte birçok canlının önemli derecede zarar görmesi bu bilinçsiz olayın en önemli sonuçlarının başında geliyor.

"ANIZ TOPRAKTA VERİMLİLİĞİ SAĞLAR"

Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Bu da tarımsal üretimde verimliliğin artmasını sağlayan toprak yapılarındandır. Özellikle nadasa bırakılacak tarlalarda anızı yakmanın hiçbir gereği yoktur. Çünkü bir sonraki ekime kadar geçen sürede anız sapları zaten kendiliğinden çürüyerek toprağa karışacaktır.

"TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM"

Anızın çürüme süresinin uzun olmasının üreticiler tarafından sorun olarak görüldüğünü söyleyen Bayraktar, toprak işlemesiz tarımında önemine vurgu yaparak,

"Maliyet unsurları içerisinde önemli bir yere sahip olan yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlamasının yanı sıra, toprakta organik madde miktarı artığı için toprağın su tutma kapasitesini artırmaktadır.

Diğer taraftan tarım arazilerinde erozyon büyük ölçüde azalmakta ve kuraklığa dayanıklı toprak oluşumuyla tarımsal kuraklıktan etkilenme azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre toprak işlemesiz tarımla özellikle buğday üretiminde yüzde 30'lara varan verim artışları söz konusudur."

TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM NEDİR?

Toprak işlemesiz tarım; toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilmekte toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır.

ANKA / Güncel