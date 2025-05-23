Tuzla'da Öğrenci Yurdunda Yangın Korkusu

Tuzla'da Öğrenci Yurdunda Yangın Korkusu
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Tuzla'daki Piri Reis Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle öğrencilerde panik yaşandı, ancak yaralanma ve dumandan etkilenme olmadı.

TUZLA'da, öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Öğrenciler, duman tahliyesi sonrası tekrardan yurt binasına giriş yaparken, kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Piri Reis Öğrenci Yurdu'nun giriş katındaki elektrik odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Odadan yükselen duman kısa sürede 2 bin 500 öğrencinin bulunduğu yurt binasının içerisine yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yurtta kalan öğrenciler binayı boşaltarak bahçeye çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bina içerisindeki dumanı da tahliye etti. Yangın öğrencilerde paniğe neden olurken, yaralanma ve dumandan etkilenme yaşanmadı. Ekiplerin çalışmaları sonrası öğrenciler tekrar yurt binasına giriş yaparken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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