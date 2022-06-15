Türkiye Irak'ın Necef kentinde vize başvuru merkezi açtı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Necef kentinde Türk vize başvuru merkezinin açılışını yaptı.

Büyükelçi Güney, Necef'teki temaslarının ilk durağında Vali Macid Vaili ile bir araya geldi.

Necef ile ticari, ekonomik ve diğer alanlarda ilişkilerin güçlendirileceğini söyleyen Güney, kenti Türk iş insanlarıyla da ziyaret edeceğini belirtti.

Güney, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak Iraklı Şiilere elimizi uzatıyorum. Necef de Irak'ın en önemli kentlerinden. Günde 5 ile 7 bin arasında Iraklıya vize veriyoruz. Necef'e gelmek bizi her zaman memnun etmiştir." dedi.

Necef Valisi ile görüşmesinde burada başkonsolosluk açılmasını da ele aldıklarını aktaran Güney, gelecek aylarda bir Türk başkonsolosunun Necef'e atanması dileğini ifade etti.

Vali Macid Vaili de Türkiye'nin Necef'te vize merkezi açmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Büyükelçi Irak'ta ayrıca insani görev üstleniyor ve Necef'i ziyaret ederek mezhepçilik ve ayrımcılığa karşı insani mesaj veriyor. Bu mesajı ve ziyareti takdir ediyoruz, bunlar Necef'e önem verildiğini gösteriyor. Nitekim Büyükelçi, Necef'in Türk halkı ve hükümeti tarafından önemsendiğini iletti." dedi.

Türkiye'nin Necef'e ilgisinin artmasını dilediklerini kaydeden Vaili, kentte Türkiye Başkonsolosluğunun da açılmasını beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Güney, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret ettikten sonra Türk vize merkezinin açılışını yaptı. Güney, açılışta yaptığı konuşmada, vize başvuru merkezinin Iraklılar ve özellikle Necefliler için önemli hizmetler sunacağını dile getirdi.

Büyükelçi Güney, Necef'in ardından Kerbela'ya geçecek ve orada da vize merkezinin açılışını gerçekleştirecek.