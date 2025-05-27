Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundaki yazma eserler yarın erişime açılıyor

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonu dijitalleştirildi.

Koleksiyonun katalog bilgileri ve eserlerin tamamının dijitali yarından itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) çalışmasıyla "yek.gov.tr" adresinde erişime açılacak.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin bilgiye ulaşmanın en temel araçlarından birisi haline geldiğini belirterek, "Biz de kurum olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Yakınlarda dijitalleşme ve yapay zeka konulu bir çalıştay da gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

"Yazma eserler kültürel kaynak olarak son derece önemli"

Yazma eserlerle ilgili "Bunlar tarihi kaynaklar, tarihi kaynaklarla da sadece uzmanlar ilgilenir" gibi bir algı olduğuna işaret eden Yılmaz, "Halbuki bu böyle bir şey değil. Yazma eserler bir yönüyle bilgiyi taşırken, diğer yönüyle de kültürü, sanatı, üslubu, edebiyatı bir devrin hatırasını taşıyor ve kültürel kaynak olarak son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Coşkun Yılmaz, her yaştan insanı yazma eserlerle buluşturmaya gayret ettiklerini söyleyerek, bu konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çok önem ve destek verdiğini dile getirdi.

Dijitalleştirmenin TÜYEK'in ana faaliyet alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Dijitalleştirmeye bağlı olarak ondan daha önemli olan diğer bir alanımız ise katalog çalışması. 50 civarında uzmanımız katalog biriminde görevli. Nedir katalog? Katalog bir eserin temel bilgilerinin tespit edilmesi ve topluma sunulması. Yani kitabın adı, müellifi nedir, cildi, kağıdı, muhtevası, yazısı gibi temel özelliklerini ihtiva eden bilgileri kitabı inceleyerek tespit etmek ve bunu kayda geçmektir. Eğer katalog çalışmasını tamamlayamazsanız, yazma eserlere ulaşım konusundaki büyük engelleri de tam olarak ortadan kaldıramazsınız. Yani sadece dijitalleştirme yetmiyor. O dijitalleşmeyle beraber katalog bilgisinin de hazırlanması büyük önem taşıyor."

"4 binden fazla eserin tamamı tarandı ve dijitale aktarıldı"

Yılmaz, yakın zamanda Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eserler koleksiyonunun katalog çalışmalarını tamamladıklarını kaydederek, "Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eserler koleksiyonu, dünyanın en yaşlı yazma eserler koleksiyonu arasında önemli ve saygın bir yere sahiptir. Özellikle İslam tarihi açısından son derece önemli ve 4 binden fazla eser var." diye konuştu.

Koleksiyonun çeşitli dergahlardan, kütüphanelerden ve camilerden bu eserlerin çalınma riskine karşı bir araya getirilerek oluşturulduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem ilmi değeri hem tarihi derinliği hem de sanat değeriyle çok özel bir koleksiyon. Şimdiye kadar sınırlı bir çerçevede bu eserlerden istifade ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatı ve çalışmaları ışığında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 4 binden fazla eserin tamamı tarandı ve dijitale aktarıldı. Bu zengin ve son derece önemli koleksiyonu, TÜYEK'in web sitesinde araştırmacıların istifadesine açmış olacağız."

İstanbul Arkeoloji Müzelerinin ve Fuat Sezgin'in koleksiyonu da erişime açılacak

Yılmaz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonunda el yazması Mushafların da önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Bunun yanında İbnü'l Arabi başta olmak üzere İslam tarihine, İslam inancının farklı disiplinlerine, tasavvufa, tarihe, edebiyata, sanata varıncaya kadar farklı alanlarda çok zengin bir koleksiyon. Zaten koleksiyonda Şam Evrakı Koleksiyonu da var. Bu da ayrı bir özelliğe sahip." değerlendirmesini yaptı.

Yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yazma eser koleksiyonu ile hayatını İslam bilimi ve teknoloji tarihini araştırmaya ve tanıtmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yazma eserler koleksiyonunun da dijital erişime açılacağını vurgulayan Yılmaz, bu koleksiyonların katalog çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.