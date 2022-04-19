Türk Kızılay gönüllüsü gençler, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi tamamen yeniledi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi onardı.

Türk Kızılay Silopi Şubesi gönüllüleri, ilçeye bağlı Kavallı köyü yolunda tespit ettikleri tek katlı bir eve gıda kolisi bırakmak üzere gitti.

Aileye gıda yardımında bulunan gönüllüler, evin tadilat ihtiyacının bulunduğunu fark etmesi üzerine harekete geçti.

Bağışçıların da desteğiyle gerekli malzemeleri alarak evin iç ve dışında gerekli onarımları yapan gönüllüler, boyama çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Evde kullanılamaz durumda olan malzemeleri alan gönüllüler, bunların yerine beyaz eşya, televizyon, mutfak araç ve gereçleri ile diğer malzemeleri alarak evin eksikliklerini giderdi.

Şube Başkanı Murat Tatar, AA muhabirine, söz konusu evi gıda kolisi dağıtımı sırasında tespit ettiklerini söyledi.

Evde biri engelli 7 kişilik bir ailenin yaşadığını aktaran Tatar, "Ev önceden yaşanamayacak durumdaydı. Yardım kampanyası başlattık. Nihayetinde de evin iç ve dış boyasını, beyaz eşyaları, halılarını hepsini yeniledik." dedi.

Yardım eli uzatılan aile de Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.