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Türk Kızılay Bilecik Şubesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Desteğinde Bulundu

Türk Kızılay Bilecik Şubesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Desteğinde Bulundu
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Türk Kızılay Bilecik Şubesi, hayırseverlerin bağışları ile ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolileri dağıttı. Şube Başkanı Murat Ateş, bu yardımların toplumsal dayanışma örneği teşkil ettiğini vurguladı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

İl merkezi ve Bozüyük ilçesinde, hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından teslim edilen gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, bağışçıların kendilerine teslim ettiği gıda kolilerinin, görevli ve gönüllüler tarafından merkez ve Bozüyük ilçesinde belirlenen 100 aileye teslim edildiğini bildirdi.

Bu yardımları hayır sahibi bağışçıların destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirten Ateş, "Yardımlarla toplumsal dayanışmanın örneğini göstermiş oluyoruz. Gıda kolisi dağıtımlarımız, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşamlarına katkıda bulunmuş oluyoruz. Kentimizde Türk Kızılay'ı en iyi şekilde temsil etmeyi çalışıyoruz. Hayır sahibi bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Aralıksız devam eden çalışmalarımıza desteklerini her daim devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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