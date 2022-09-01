Türk hekimler, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 50 hastaya katarakt ameliyatı yaptı

TEL Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesine gelen alanında uzman 2 Türk göz doktoru, üç günde 50 başarılı katarakt ameliyatına imza attı.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü (SGG) Başkanlığı koordinasyonunda Yetim Ehli Derneği ile yapılan ortak çalışma sonucunda ihtiyaç sahibi hastalara katarakt ameliyatı yapıldı.

Program kapsamında Türkiye'den gelen göz doktorları Erhan Sarışın ve Salih Bozkurt, üç günde 50 hastayı ameliyat etti.

AA muhabirine bilgi veren SGG yetkilileri de bölgede başlatılan katarakt ameliyatlarının aşamalı olarak devam edeceğini ve bir sonraki programdan da 60 hastanın yararlanacağını ifade etti.

Tel Abyadlı 74 yaşındaki Meryem el-Casem, ameliyat öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sol gözünün görmediğini belirterek, tedavi olmak amacıyla Tel Abyad Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Casem, "İnşallah ameliyat olup tekrar görme yetime kavuşurum." dedi.

Ameliyatı başarılı geçen hastalardan 70 yaşındaki Tel Abyadlı İsmail el-İbrahim, hastaneye ve sağlık personellerine teşekkür etti.

Göz Doktoru Erhan Sarışın da Tel Abyad'da uzun zamandır katarakt ameliyatı bekleyen hastalar için Türkiye'den geldiğini belirtti.

Sarışın, "Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sistemi oturtursak tamamen katarakt sorunu hallolabilir." ifadelerini kullandı.