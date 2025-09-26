Haberler

Türk Dil Bayramı Kutlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dil Bayramı vesilesiyle bir mesaj paylaşarak, Türkçe'nin kültürel kimliğimizdeki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür. Geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirasımız olan dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
