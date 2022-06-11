Tunus'un en büyük işçi sendikası IMF'nin "ekonomik reform şartlarına" karşı - Haberler

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Tunus'un en büyük işçi sendikası IMF'nin "ekonomik reform şartlarına" karşı

AA - Yosra Ouanes - Güncel
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Tunus'un en büyük işçi sendikası IMF'nin 'ekonomik reform şartlarına' karşı

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülke ekonomisinde çeşitli kesimlere uzanan reform şartlarını kabul etmediğini bildirdi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülke ekonomisinde çeşitli kesimlere uzanan reform şartlarını kabul etmediğini bildirdi.

TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, başkent Tunus'ta sendika yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tebubi, "Sendika, IMF ile Tunus arasında dayatılan şartlara göre herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı." dedi.

Ekonomik reform planının IMF tarafından Tunus'a dayatıldığını savunan Tebubi, şöyle devam etti:

"Sözümüze ihanet etmeyeceğiz. IMF'nin ülkeye dayattığı acı tercihleri kesinlikle onaylamayacağız. Bizler hükümet kesimleriyle diyaloğu reddetmiyoruz ancak TGİS kesinlikle yalancı tanık olmayacaktır ve göstermelik bir diyaloğa katılmayı da kabul etmiyor."

Tebubi, geçen ay yaptığı açıklamada, bu hükümetin de diğer hükümetler gibi IMF'nin dayattığı şartları kabul ettiğine inandıklarını, yönetimden işçilere ve halka zarar verilmeden sürecin yürütüleceğine dair söz verilmesini istediklerini kaydetmişti.

IMF ile Tunus hükümeti arasında şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, IMF tarafı vereceği 4 milyar dolarlık finansal destek için "temel gıda maddelerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması ve kamudaki harcamaların azaltılmasını" da içeren bir dizi reformu şart koşuyor.

AA / Yosra Ouanes - Güncel

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