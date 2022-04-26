Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na "diyalog başlatması" çağrısı (1) - Haberler

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Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na "diyalog başlatması" çağrısı (1)

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na 'diyalog başlatması' çağrısı (1)

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Mağzavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkileri elinde toplamasına yol açan olağanüstü kararları aldığı 25 Temmuz'u, demokratik süreci düzeltme fırsatı olarak gören taraflarla en kısa sürede bir diyalog başlatması gerektiğini belirtti.

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Mağzavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkileri elinde toplamasına yol açan olağanüstü kararları aldığı 25 Temmuz'u, demokratik süreci düzeltme fırsatı olarak gören taraflarla en kısa sürede bir diyalog başlatması gerektiğini belirtti.

Mağzavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'u pusulayı düzeltme fırsatı olarak görenlerle diyalog başlatması gerekiyor." dedi.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

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