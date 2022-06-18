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Tunus'ta yeni anayasa taslağı Cumhurbaşkanına sunulacak

AA - Yosra Ouanes - Güncel
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Tunus'ta yeni anayasa taslağı Cumhurbaşkanına sunulacak

Tunus'ta yeni anayasa taslağının hazır olduğu ve 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunulacağı duyuruldu.

Tunus'ta yeni anayasa taslağının hazır olduğu ve 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunulacağı duyuruldu.

Tunus'ta Anayasa Hazırlanmasından Sorumlu Ulusal Dayanışma Kurulu Başkanı Sadık Belıyd, başkent Tunus'taki Konuk Sarayı'nda gerçekleştirilen diyalog oturumları sonrası basın açıklaması yaptı.

Belıyd, yeni anayasaya taslağının hazır olduğunu ve 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunulacağı belirtti.

Yeni anayasa ile 2014 anayasası arasındaki farkın 2014 anayasasının ekonomik konuları önemsememesi olduğunu ifade eden Belıyd, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve toplumsal durumların iyileştirilmesi amacıyla yeni anayasada ilk bölümünün ekonomik konulara tahsis edildiğini söyledi.

Belıyd, Tunus ekonomisinin bir an önce kurtarılması için çalışmak gerektiğini vurguladı.

Siyasal rejimle alakalı olarak Belıyd, ülkeyi ekonomik olarak daha ileriye taşıyabilecek bir yönetim şekli istediklerini, daha önce başkanlık sistemi ile parlamenter sistemi denedikleri ve her ikisinin de başarısız olduğunu ekledi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA / Yosra Ouanes - Güncel

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