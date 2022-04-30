Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı - Haberler

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Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı

AA - Yosra Ouanes - Güncel
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Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı

Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör suçlarıyla ilgili davalarda aranan 7 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananlar arasında daha önce 48 ve 36 yıl hapis cezası alan 2 kişinin bulunduğu aktarıldı. Operasyonlara ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca ülkenin orta kesimlerindeki bir kentte terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.

Tunus'ta 2011'den bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

AA / Yosra Ouanes - Güncel

Terör, Tunus, Güncel, Haberler

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