Tunus'ta Demokratik Akım Partisinden, ülkede siyasi partilerin kapatılmasına tepki

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi; Nahda Hareketi Partisi ile Ulusal Kurtuluş Cephesine ait binaların kapatılmasına ve siyasi faaliyetlerin engellenmesine tepki gösterdi.

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi; Nahda Hareketi Partisi ile Ulusal Kurtuluş Cephesine ait binaların kapatılmasına ve siyasi faaliyetlerin engellenmesine tepki gösterdi.

Demokratik Akım'dan yapılan yazılı açıklamada, "idari bir kararla parti merkezlerinin kapatılmasına ve siyasi faaliyetlerin engellenmesine şiddetle karşı çıkıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, diktatörlüğe karşı koymak ve demokratik geçiş tecrübesinden ders çıkarmak için Demokratik Akım'ın ülkedeki demokratik ve ilerlemeci güçlerle çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, siyasi hasımları saf dışı bırakmak için "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasının kullanılmasının kınandığı kaydedildi.

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince 20 Nisan sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bunun ardından, güvenlik güçleri, Nahda ile Ulusal Kurtuluş Cephesinin bazı kentlerdeki merkezlerini kapatmıştı.