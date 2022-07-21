Tunus İnsan Hakları Gözlemevi: Referanduma dair anlaşmazlık sonuçların geçerliliğini tehlikeye atıyor

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi, Anayasa referandumu konusundaki anlaşmazlığın sonuçların geçerliliğini tehlikeye atacağı konusunda uyardı.

Ülkedeki STK'lardan Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Ola bin Necme, kuruluşun seçimleri ve demokratik süreci izlemesine ilişkin yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Necme, "Siyasi aktörler ve ülkede yaşananların hukuki yorumu arasında büyük farklılıklar var. Anayasa maddelerinin yorumlanmasına benzer bir biçimde, referandum sonuçlarının toplum tarafından kabul edilmesi açısından riskler bulunuyor." dedi.

Referandumun uluslararası standartlarına dikkati çeken Necme, referandumun uluslararası standartların dışında kalmasının, sonuçların geçerliliğini etkileyeceğini vurguladı.

Necme, İnsan Hakları Gözlemevinin referandum konusunda tarafsız olduğunu savunarak, kuruluşun amacının "gözlem yaparak kamuoyunu bilinçlendirmek" olduğunu ifade etti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni Anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni Anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ülkede kayıtlı 9 milyon 296 bin 64 seçmenin Anayasa referandumu için 25 Temmuz'da sandık başına gitmesi bekleniyor.