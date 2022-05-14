Tunus ile Mısır arasında 11 protokol imzalandı - Haberler

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Tunus ile Mısır arasında 11 protokol imzalandı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Tunus ile Mısır arasında 11 protokol imzalandı

Tunus ile Mısır, aralarında ekonomi, finans ve yatırım alanlarında toplam 11 protokol imzaladı.

Tunus ile Mısır, aralarında ekonomi, finans ve yatırım alanlarında toplam 11 protokol imzaladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tunus'ta 12-13 Mayıs'ta iki ülke arasındaki 17. Ortak Yüksek Komisyon toplantıları yapıldı.

Toplantılarda iki ülkenin heyetlerine Tunus Başbakanı Necla Buden ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli başkanlık etti.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, imzalanan 11 protokol şöyle:

"Uluslararası iş birliğinde deneyim paylaşımı, uluslararası piyasalar ve fuarlara katılım, iki ülke ihracat ve kalkınma merkezleri arasında uygulama programı, tarım, yüksek eğitim ve bilimsel araştırma, bilişim teknolojileri, iletişim ve posta, iklim ve hava tahminleri alanında bilimsel ve teknik iş birliği, kadın ve aile, inşaat, dış yatırım, iki ülke para piyasalarında bilgi paylaşım sistemi kurmak."

Atılan imzaların ardından yapılan açıklamada, özellikle Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Kahire ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki gelişmenin ilerleme kaydettiğine işaret edildi.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Mısır, Tunus, Güncel, Haberler

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