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Tunceli'de karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla öldü

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Tunceli'de karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
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Tunceli-Pertek kara yolu Pertek ilçe kavşağında akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki yaya, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dursun Okutucu (78), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Tunceli-Pertek kara yolu, Pertek ilçe kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Okutucu'ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Okutucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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