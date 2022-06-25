Huzura kavuşan yayla ve meralar artık göçerleri ağırlıyor

Tunceli'de terör olayları nedeniyle yıllardır yasaklı olan yayla ve meralar, başarılı operasyonlar sayesinde yeniden göçerleri ağırlamaya başladı.

Mera ve çayırların geniş yer kapladığı kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yöre halkının temel geçim kaynağını oluşturuyor.

Bölgede terör nedeniyle yıllardır yasaklı olan yayla ve meralar da Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen başarılı operasyonlarla huzura kavuştu.

Kentte özel güvenlik bölgesi olan bazı yaylalar da bu yıl göçer ailelerin konaklamasına açılarak binlerce koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi.

Haziran ayı itibarıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaylalara çıkan göçerler, şimdilerde yemyeşil meralarda hayvanlarını güvenle otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaz boyu yaylalarda konaklayan göçerler, koyunlarından sağdıkları sütten yaptıkları peyniri çevre il ve ilçelerde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Vali Özkan'dan 2 bin 500 rakımdaki yaylacılara ziyaret

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte yayla sezonunun açılmasıyla Pülümür'deki yaylaları ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ile 2 bin 500 rakımdaki Çekem Yaylası'na çıkan Özkan, burada yaşayan göçerlerle bir araya geldi.

Yaylalarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında göçerleri bilgilendiren Özkan, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Özkan, AA muhabirine, Tunceli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayeleri ve bakanların desteğiyle dünden bugüne çok yol aldığını söyledi.

"Artık bu topraklar huzura kavuştu"

Kent genelindeki tüm yaylaların üreticilere açıldığını belirten Özkan, "Tunceli, geçmişte başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ile anılan, ismi duyulduğunda hep korkuyla, ürpertiyle dillenen ve acı hatıralara şahit olan bir coğrafyaydı. Bugün şehitlerimizin şühedaya erişmeleri, fedai can eylemeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, İçişleri Bakanımızın destek ve kararlılığının yanı sıra vatan evlatlarımızın gayretiyle artık bu topraklar, bu kent huzura kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, terör olaylarının bitmesiyle üreticilerin ildeki bütün yayla, mera ve mezraları kullanabilir hale geldiğini ve yöre halkının topraklarında özgürce istediği işle meşgul olduğunu anlattı.

"Terör bitince üreticilerimiz yaylalarında yerlerini aldı"

Tunceli'de küçükbaş hayvancılık ve arıcılığın önemli geçim kaynağı olduğunu dile getiren Özkan, "Bu noktada yaylalar ve meralar bizler ile üreticimiz açısından büyük önem arz ediyor. Terörün de bitişiyle çok şükür bütün üreticilerimiz yaylalarında yerlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 200 kilometreye yakın yayla yolunun yapıldığı bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Tunceli'de bal ormanları, yaylalarda su ve içme suyu tesislerini hayata geçirdik, üreticimizin hizmetine sunduk. Artık üreticilerimiz, ilimizde bulunan yaklaşık 600 bine yakın sürümüz ve diğer illerden gelen sürülerle yaylalarda gerçekten istedikleri şekilde otlatma yapabiliyor. Arıcılar istedikleri yerlerde tereddüt yaşamadan konaklayabiliyor. İnşallah Tunceli yayla ve meralarındaki güzellikleri, kuru ve sulu tarım ile sportif alanlarda da ilerleyen yıllarda öne çıkarak coğrafyasındaki özel konumuyla önemli turizm, tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olacak."

Göçerlerden Hasan Şirin de gönül rahatlığıyla kentteki her dağda yaylaya çıkabildiklerini belirtti.

Yaylalarda huzur ve güven içerisinde yaşam sürdüklerini ifade eden Şirin, "Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'a, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Göçer Mustafa İncit ise Vali Özkan'ın yaylalarına gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaylalarda artık terörle ilgili sıkıntıların yaşanmadığını vurgulayan İncit, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın ve güvenlik güçlerimizin sayesinde terör belasından kurtulduk." diye konuştu.