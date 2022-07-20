Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü, üretici endişeli

EDİRNE'de binlerce dekar ekili tarım arazisinin sulandığı önemli kaynaklardan olan Tunca Nehri'nde su seviyesi geçen yıla oranla yüzde 50 düştü. Suyun azalmasıyla nehri öbek şeklinde otlar kapladı, kum adacıkları oluştu. Durumun korkuttuğunu belirten çeltik (pirinç) üreticisi Mesut Çakır, "Yeterli su alamadığımız zaman bunca emek, masraf boşa gitmiş olur. Geceleri pompalarımızın başında uyuyoruz. Gözümüz sürekli nehirde" dedi.

Bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş, nehri kuruma noktasına getirdi. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kirişhane ölçüm istasyonu verilerine göre geçen yıl bugün 7 metreküp/saniye akan nehrin, bu yıl son yapılan ölçümlerde 3 metreküp/saniye olarak ölçüldüğünü belirtti. Tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu bölümde, nehrin ortasında, kum adacıkları ve öbek şeklinde otların çıktığı görüldü. Bataklığa dönen nehir görüntüsü üreticileri korkuturken, uzmanlar su seviyesindeki düşüşün, mevsim yağışlarının yetersiz oluşundan ve tarımda yanlış sulamadan kaynaklandığını belirtti.

Diğer çeltik üreticileri de bölgeye baraj yapılması gerektiğini dile getirdi.