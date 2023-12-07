İstanbul Arel Üniversitesi, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde "Tüketicinin Evrensel Hakları Sempozyumu" düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'ndeki sempozyumda, tüketicilerin ulusal ve uluslararası hukuki hakları, tüketici haklarına yönelik Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, tüketici örgütlerinin güncel çalışmaları, gıda güvenliği ve gıda politikalarıyla rekabet gibi konularda sunumlar yapıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TÖK Genel Başkanı Fuat Engin, tüketici hakları konusunda Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve dünya genelindeki gelişmeleri anlattı.

Engin, tüketici hakları alanında hak arama bilinci, sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi ve kamusal alan konularında ciddi eksiklerin bulunduğunu, bu konuda ilerleme kaydetmek için konfederasyon olarak kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tüketici hakları konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında hazırladığı 2022 raporundan bilgiler paylaşan Engin, şöyle devam etti:

"Raporda tüketici haklarının uygulanmasında sorunlar, tüketici farkındalığı ve eğitimi konusunda yetersiz kalındığından bahsediliyor. Evrensel tüketici haklarından birisi tüketici farkındalığı. Bu konuda çalışmak gerekiyor. Diğer konu da tüketici örgütleri ve yaptırımlar arasında işbirliği ve koordinasyon eksikliğini tespit edebiliyoruz. Tüketici örgütlerinin dünyada üretim ve uygulama pratikleri alanında katkıları çok fazla."

Engin, Türkiye'de son yıllarda eksiklikler olsa da tüketici hakları konusunda önemli ilerlemelerin de yaşandığını belirterek, "En önemli ihtiyaçlarımızdan biri de tüketici hakları alanında örgütlerin güçlenmesi. Tüketici örgütleri ülkede ne kadar güçlenirse tüketiciler o kadar bilinçli olur, tüketici örgütleri kamu nezdinde, uluslararası alanda o kadar iyi lobi faaliyeti yapabilir. Genç arkadaşların tüketici bilinçlenmesi hakkında bu açıdan önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Barınma hakkı konusu ele alındı

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Makaracı da tüketici hakları konusunda akademisyen, hukukçu, kamu görevlisi ve tüketici arasındaki bağın güçlendirilmesi ve birlikte hareket etme bilincinin kuvvetlenmesi gerektiğini söyledi.

Makaracı, uluslararası insan hakları bağlamında, kaliteli yaşam, barınma, erişilebilir temiz enerji, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sudaki yaşam gibi hedeflerin hepsinin tüketici hakları alanına girdiğini kaydetti.

Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ise barınma hakkının en temel insani haklardan biri olduğunu belirterek, her kadının ve erkeğin, çocuğun barış içinde güvenli ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ev edinme, toplumda yer bulma hakkı olduğunu söyledi.

Barınma hakkıyla ilgi ihtiyaç ve problemlerin tüm dünyada giderek arttığını vurgulayan Giritlioğlu, bu alanda insan haklarını baz alan hukuki bir yaklaşımın belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Dilşah Buşra Kartal da "Ön ödemeli konut satışlarında tüketicinin korunması" başlıklı sunum yaptı.