Tuğçe Can cinayeti davası ertelendi

ESKİŞEHİR'de, Tuğçe Can'ı (25) 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Onur Kaya'nın (22), tutuklu yargılandığı dava, eksiklerin tamamlanması için ertelendi. Can'ın annesi Emine Can, adalete güvendiğini ve sanığın en ağır cezayı alacağını ifade ederek, "Ne kadar ertelenirse ertelensin. En ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var; herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mahkeme çıkışında kadın derneklerinin de destek verdiği Emine Can, kızının katil zanlısı Onur Kaya'nın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Can, "Duruşma ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var, herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor. Başka Tuğçeler ölmesin" diye konuştu.