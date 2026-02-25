Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

ABD’nin en büyük ve en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Akdeniz’deki görevi sırasında utanç verici teknik bir sorunla gündeme geldi. 13 milyar dolarlık dev gemide tuvalet ve atık sisteminde yaşanan arızalar, mürettebat için ciddi sıkıntıya yol açtı. Bölgedeki gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz’de konuşlandırılan ve İran’a karşı caydırıcı güç unsuru olarak gösterilen gemide, kanalizasyon altyapısının sık sık devre dışı kaldığı bildirildi. 4 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı gemide tuvaletlerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

TUVALETLERİN YÜZDE 80’İ KULLANIM DIŞI

Yabancı basında yer alan haberlere göre, gemideki vakumlu atık sistemi sürekli arıza veriyor. Tuvaletlerin yaklaşık yüzde 80’i tıkanırken, bazı bölümlerde atıkların geri teptiği ve kötü koku oluştuğu öne sürüldü. Uzun süredir denizde görev yapan personelin hijyen koşulları nedeniyle zorlandığı belirtiliyor.

19 SAAT MESAİ, 45 DAKİKA TUVALET SIRASI

Sızdırıldığı iddia edilen e-postalar, sorunun boyutunu ortaya koydu. Dört gün içinde sistemin 205 kez devre dışı kaldığı ifade edildi. Mühendislik ekiplerinin arızaları gidermek için günde 19 saate varan mesai yaptığı kaydedildi. Personelin tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakika sıra beklediği de bildirildi.

TEMİZLİK İŞLEMİ 400 BİN DOLAR

Forbes dergisinin aktardığı bilgilere göre, geminin kanalizasyon hattını asitle temizlemenin her bir uygulaması yaklaşık 400 bin dolara mal oluyor. Bu durum, yüksek maliyetli savaş gemisinin basit bir altyapı sorunu nedeniyle eleştirilmesine yol açtı.

PERSONELİN MORALİ BOZULDU

ABD Donanması yetkilileri, yaşanan teknik aksaklıkların geminin operasyonel kabiliyetini etkilemediğini savundu. Ancak askeri uzmanlar, hijyen sorunlarının uzun vadede personel morali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Bölgesel tansiyonun yükseldiği bir dönemde Akdeniz’e gönderilen USS Gerald R. Ford, askeri kapasitesinden çok yaşadığı kanalizasyon arızalarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.

GİRİT ADASI'NA DEMİRLEDİ

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinin Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'nde olduğu belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi. Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr"nin haberinde, "Bölgeye, İran yakınlarına ikinci uçak gemisinin de ulaşması, ABD'nin Tahran karşısında nasıl hareket edeceğine karar verme zamanının yaklaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Barış Konseyi'nin de üyesi olan Uluslararası Barış için Helenik Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"ABD'ye ait F-35, A-10 savaş uçaklarının, havada yakıt ikmal ve ulaştırma araçlarının yoğun varlığı ve "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin yakında bulunuşu, Suda'nın İran ve genel olarak bölge halkları etrafında daralan savaş çemberinin önemli bir halkası haline gelmesi ve genel bir askeri çatışma olasılığının yaklaşmasını teyit eder niteliktedir."

Bu durumun Yunanistan için tehlikeli olabileceği belirtilen açıklamada, "Halkların, savaş planlarının artmasından kazanacakları hiçbir şey yok." ifadesine yer verildi.