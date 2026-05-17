Trump: "(İran için) Derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması konusunda derhal ve hızlıca harekete geçmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacağı uyarısında bulundu.
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde ifadelere yer verdi.
ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur." ifadelerini kullandı.
İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın açıklaması, Çin ziyareti sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin gidişatının ne yönde ilerleyeceğine dair işaretler verdi.