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Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia'nın görevde kalma kararını ona bıraktı

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ABD Başkanı Trump, tartışmaların yoğunlaşması üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın görevden ayrılabileceği sinyalini verdi. Trump, Zacharia'nın görevine son vermediğini, devam edip etmeme kararını ona bıraktığını ve medyadaki aleyhte kampanyanın onu yorduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, kısa süre önce göreve başlayan Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın hakkındaki tartışmaların yoğunlaşmasının ardından "görevden ayrılabileceği" sinyalini verdi.

Abd Başkanı Trump, Georgia eyaletinde katılacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, yeni sözcülük görevine başlayan Zacharia ile ilgili medyada "yoğun bir aleyhte kampanya" yürütüldüğünü savunarak, bu haberlerin Zacharia'yı yorduğunu aktardı.

Abd Başkanı, "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine son vermediğini ancak göreve devam edip etmeme noktasında kararı kendisine bıraktığını kaydetti.

Hukuk diploması ve avukatlık belgesine ilişkin tartışmalar

Trump'ın "avukat" olarak kamuoyuna tanıttığı Zacharia'nın hukuk diplomasını ve avukatlık belgesini nasıl aldığına ilişkin tartışmalar, Amerikan medyasında geniş yer bulmuş, Zacharia ise Çin'e taşındığı dönemde belgesini aldığı savunmasını yapmıştı.

Zacharia, 12 Ekim'de resmi olarak Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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