TRT'nin paylaştığı 'İstanbul'un küçük Suriye'sinde 30 dolar nasıl harcanır?' videosuna tepkiler yağıyor

Dün akşam saatlerinde TRT World'ün Youtube hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde, İstanbul Fatih'teki restoranlar ve yiyecekler tanıtıldı. Videoya 'İstanbul'un küçük Suriye'sinde 30 dolar nasıl harcanır?' başlığı atıldı.

TRT KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde internette gündem oldu. Görüntüler ise gelen tepkiler üzerine Youtube hesabından kaldırıldı. TRT konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken durumun sıcaklığı sosyal medyada etkisini sürdürüyor.

"BİZİ DÜNYAYA REZİL ETTİLER"

TRT tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada kullanıcıların hedefi oldu. Ağır eleştiriler alan paylaşıma kullanıcılar, "Vergim beni rezil ediyor", "Bizi dünyaya rezil ettiler", "İşgalden daha kötü bir şey varsa oda işgali kabul etmektir" gibi yorumlarda bulundu.

FATİH'TE TİCARET AĞIRLIKLI OLARAK SURİYELİLER ÜZERİNDEN DÖNÜYOR

Videoda sunucunun bulunduğu bölgenin 'Küçük Suriye' olarak anılmasının nedeni, Suriyelilerin Fatih ilçesinde sayılarının artmasından kaynaklanıyor. Görüntülerde de gözüktüğü gibi bölgede bulunan neredeyse her esnaf ve müşterileri Suriyeliler oluşturuyor.

TÜRK YEMEKLERİNİ SURİYE YEMEKLERİ GİBİ TANITTILAR

Görüntülerin devamında bir restorana giren sunucunun, Türk kültürüne ait yemekleri Suriye mutfağına aitmiş gibi anlattığı görülürken, döneri bir Suriye yemeği olarak anlatması dikkat çekti.